Канчельскис назвал «Спартак» чемпионом России по нытью

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал капризным поведение представителей «Спартака».

«Спартак» — чемпион России по нытью. Они постоянно жалуются и бунтуют, какие-то угрозы снятием придумывают. Ну к чему весь этот сыр-бор? Сыграют в Санкт-Петербурге, если РФС назначит матч там, никуда не денутся», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Он отметил, что надо все вопросы выяснять на поле, а не назначать победителей и проигравших до матча. По его словам, такое капризное поведение не красит столь великий клуб.

Напомним, что красно-белые направили письмо на имя президентов Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги Александра Дюкова и Ашота Хачатурянца с просьбой провести матч за Суперкубок России с «Зенитом» на стадионе «Лужники» в Москве.

Кроме того, москвичи просят назначить на встречу иностранных судей.

Ранее Зарема Салихова, гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о своём отношении к матчу за Суперкубок между московской командой и петербургским «Зенитом».