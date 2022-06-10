Горшков — о проведении Суперкубка в Санкт-Петербурге: есть элемент несправедливости

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков отреагировал на решение Российского футбольного союза (РФС) провести матч за Суперкубок России между сине-бело-голубыми и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

«Считаю, логичнее было бы провести матч на нейтральной территории — где-нибудь в провинции. Туда бы приехало огромное количество болельщиков как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга, и соперники бы оказались в равных условиях. А так есть элемент несправедливости. И теперь есть повод рассуждать, почему Суперкубок состоится в Питере, а не в столице», — заявил Горшков RT.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло заявил, что лучшим местом для проведения матча за Суперкубок является стадион «Лужники» в Москве.