Экс-гендиректор «Спартака» объяснил, почему Суперкубок нужно проводить в «Лужниках»

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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло заявил, что лучшим местом для проведения матча за Суперкубок является стадион «Лужники» в Москве.
Экс-гендиректор «Спартака» объяснил, почему Суперкубок нужно проводить в «Лужниках»
  • © Komsomolskaya Pravda

«Есть задача заработать на матче как можно больше денег. В этом плане, если нельзя играть в «Лужниках», стадион в Санкт-Петербурге выглядит предпочтительным вариантом. Я считаю, такие встречи нужно проводить на центральной арене страны, то есть в «Лужниках». Если они заняты, заранее пропишите варианты. Почему в России Суперкубок организовывают то там, то здесь? Нужно сразу указать место и время проведения финалов, как это делают в Англии и Германии. Я понимаю, РФС пытается максимально задействовать построенные к ЧМ объекты, но решающие встречи должны проводиться на центральном стадионе страны», — заявил Шавло RT.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, будут ли применены санкции к «Спартаку» в случае бойкотирования Суперкубка.

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