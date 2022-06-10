Дюков рассказал, какие санкции грозят «Спартаку» в случае бойкотирования Суперкубка
- РИА Новости
«Надо обратиться к регламенту. Если он предполагает какие-то санкции, то они последуют. Если нет, значит, нет. Матч в любом случае будет проведён. Если «Спартак» не приедет, то будет другой участник», — цитирует Дюкова Sport24.
По информации спортивного журналиста Ивана Карпова, встреча пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.
В Российском футбольном союзе назвали города, претендующие на проведение турнира: Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. Красно-белые предложили пригласить на матч иностранную бригаду арбитров.
Ранее бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о ситуации вокруг проведения Суперкубка.