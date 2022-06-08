Овчинников: если «Спартак» бойкотирует Суперкубок, их просто пошлют
- РИА Новости
«Бойкот Суперкубка — это просто смешно. Какие там гарантии просил «Спартак», какие требования? Они могут гарантировать себе, что поедут туда, куда их пошлют. А если они не поедут в условный Петербург, их просто пошлют», — цитирует Овчинникова «РБ Спорт».
По информации спортивного журналиста Ивана Карпова, встреча пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.
В Российском футбольном союзе назвали города, претендующие на проведение Суперкубка: Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. «Спартак» предложил пригласить на матч иностранную бригаду арбитров.
Ранее Андрей Тихонов поддержал идею двухматчевого формата в Суперкубке России.