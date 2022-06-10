Ковтун — о желании «Спартака» бойкотировать Суперкубок: это перебор

Бывший защитник столичного «Спартака» Юрий Ковтун высказался о ситуации вокруг проведения Суперкубка России между красно-белыми и «Зенитом».

«Зенит» в плане приёма важных решений в наших футбольных инстанциях ощущает себя увереннее. Но в данном случае в городе на Неве нет никакого ажиотажа. Думаю, если бы матч организовали в Москве, они бы отреагировали не так эмоционально. На мой взгляд, намёк о возможном бойкоте Суперкубка — перебор. Понятно, что руководство красно-белых хочет, чтобы к нему прислушивались, но вердикт вынесен. Зато у москвичей должна быть двойная мотивация. Они имеют возможность доказать, что способны взять верх даже на чужой территории», — заявил Ковтун RT.

Ранее ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на недовольство владельца московского клуба Леонида Федуна по поводу проведения Суперкубка в Санкт-Петербурге.