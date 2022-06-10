Ловчев — о Суперкубке: РФС следовало пойти «Спартаку» навстречу, чтобы не было шума

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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на недовольство владельца московского клуба Леонида Федуна по поводу проведения Суперкубка в Санкт-Петербурге.
Ловчев — о Суперкубке: РФС следовало пойти «Спартаку» навстречу, чтобы не было шума
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Наверное, когда красно-белые начали выступать, РФС следовало где-то пойти им навстречу, чтобы не было лишнего шума. Но опять же, речь идёт не о недовольстве болельщиков, а о возмущении непонятных мне персонажей, которые работают в клубе и не разбираются. Одно дело, если бы говорили Андрей Тихонов, Егор Титов или Дмитрий Аленичев. Я бы понял, что это футбольные люди, которые имеют право. А больше остальных не разбирается Федун, которому лишь бы взять подешевле. Поэтому все разговоры о несправедливости организации Суперкубка в Санкт-Петербурге не более чем поиск оправданий на случай поражения», — заявил Ловчев RT. 

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о решении РФС провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

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