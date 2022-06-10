Шавло: не вижу ничего страшного в том, что Суперкубок состоится в Санкт-Петерубрге

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) провести матч за Суперкубок России между «Зенитом» и красно-белыми в Санкт-Петербурге.

«Решение принято. Ничего страшного я в нём не вижу. Понятно, что «Зенит» будет иметь преимущество. Но «Спартак» ведь неоднократно его обыгрывал, в том числе на выезде. Гневную реакцию «Спартака» я могу объяснить только эмоциями. С другой стороны, если не будешь говорить, то тебя никто и не услышит. Красно-белые и в частности Леонид Федун регулярно вносят какие-то предложения. Считаю, они имеют на это право, ведь «Спартак» — один из немногих частных клубов в России, а Леонид Арнольдович вкладывает в него серьёзные деньги. Неудивительно, что для него важна справедливость», — заявил Шавло RT.

Ранее Шавло заявил, что лучшим местом для проведения матча за Суперкубок является стадион «Лужники» в Москве.