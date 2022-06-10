Ковтун посоветовал РФС провести два матча за Суперкубок

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Бывший защитник столичного «Спартака» Юрий Ковтун рассказал, где стоило бы организовать матч за Суперкубок между «Зенитом» и красно-белыми.
Ковтун посоветовал РФС провести два матча за Суперкубок
  • РИА Новости

«Считаю, РФС мог найти более справедливое решение. Мне кажется, идеальным стал бы вариант двухматчевого противостояния, при котором одна встреча состоялась бы в Москве, а другая — в Санкт-Петербурге. В некоторых странах так и делают. Раз «Спартак» недоволен выбором, это был бы оптимальный выход из ситуации. Но решение принято, а это значит, в случае победы «Зенита», мы получим новую порцию разговоров. Сами же петербуржцы чувствуют себя куда более спокойно и раскрепощённо, чем красно-белые», — заявил Ковтун RT.

Ранее бывший игрок «Зенита» Александр Горшков отреагировал на решение РФС провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

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