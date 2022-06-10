«Кониной я не торгую»: Робсон о мясном магазине, победах «Спартака», желании увидеть экс-партнёров и мудрости Кастро

Проведённые в «Спартаке» годы навсегда останутся в памяти как лучшее время в карьере, заявил в интервью RT экс-нападающий красно-белых Робсон. По словам бразильца, он мечтает увидеться с бывшими одноклубниками и вспомнить с ними прежние победы. Также футболист рассказал, как после ухода из спорта решил заняться продажей мяса, вспомнил самые яркие матчи в составе москвичей и цитатой Фиделя Кастро объяснил, почему не хотел бы ничего менять в своей карьере.

— Вы по-прежнему занимаетесь продажей мяса?

— С магазином всё нормально. Он продолжает работать. Останавливаться ни в коем случае нельзя. В пандемию коронавируса возникли небольшие сложности, но в целом всё отлично. После того как закончил карьеру, началась совсем другая жизнь. Сначала я занялся агентским бизнесом, но вскоре понял, что это не совсем моё и футбол нужно оставить в стороне. Иногда даю дружеские советы, но сконцентрирован как раз на продаже мяса. Это не огорчает, просто настроен на совершенно другую волну.

— Наверняка многие шутят, что вы неслучайно занялись таким бизнесом после игры за «мясной» «Спартак».

— Забавное совпадение, но о том, что команду так называют, узнал, только прилетев в Москву. С другой стороны, это поддерживает мою связь с клубом. Но не беспокойтесь, кониной мы не торгуем. (Смеётся.)

— Продолжая гастрономическую тему, помните ли знаменитый борщ на базе в Тарасовке?

— Вы попали в самую точку. Борщ, или, как его называют в Бразилии, свекольный суп, мне очень нравился. Сейчас тоже с удовольствием его ем. Мне кажется, любому легионеру, приезжающему в новую страну, важно постигать её культуру. Мне это удалось. Жалею только о том, что сейчас не могу говорить по-русски, поскольку подзабыл его. При этом я играл и во Франции, и в Японии, но учить эти языки желания не возникало. На русском же общался с большим удовольствием. Когда приехал сюда, попал в абсолютно другой мир. Теперь же мне всё понятно.

— Ваши дети играют в футбол?

— У сына Джонатана нет к нему интереса, хотя раньше он выступал на любительском уровне. Понимаю, для бразильца странно не испытывать страсти к мячу, но это так. Я, в свою очередь, полностью уважаю его выбор. Может, мне немного обидно, но у ребёнка свои интересы.

— Приглашение отметить столетие клуба застало врасплох?

— Это действительно стало сюрпризом — и сюрпризом очень приятным. Я знал, что «Спартак» празднует юбилей. Получить приглашение на такое мероприятие — большая честь. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить руководство за то, что вспомнили моё имя. Я же слежу за командой и по возможности стараюсь смотреть если не игры, то хотя бы их обзоры. Благо интернет даёт такую возможность.

— Не удивляет, что болельщики сохранили к вам тёплые чувства даже спустя долгое время после ухода?

— За те несколько лет, что отыграл в России, сделал всё возможное, чтобы меня запомнили. Речь даже не столько о голах, сколько о замечательных матчах, которые мы с партнёрами отыграли как в чемпионате России, так и в еврокубках. Сейчас смело могу сказать: лучшие годы карьеры я провёл в «Спартаке». Это было золотое время и суперкоманда, где каждый стоял друг за друга горой.

При этом и уровень ожиданий был максимально высоким. От футболистов полной самоотдачи требовало не только руководство. Опытные ребята тоже постоянно об этом говорили молодым. Повторюсь: это по-настоящему золотое время. Именно в России я многому научился.

— Вас не отговаривали от поездки в Москву?

— Это не стало особой проблемой, поскольку политика не вызывает у меня никакого интереса.

— Видели ролик с финала Кубка России в «Лужниках», где 50 тыс. поклонников красно-белых пели после триумфа с певицей МакSим?

— Смотрел хайлайты решающего матча с «Динамо». Видел, что стадион был заполнен до отказа. Пусть бело-голубые в начале второго тайма сравняли счёт, я не терял надежды, что «Спартак» всё-таки одержит победу.

Луис Робсон

© ФК «Спартак»

— Для вас, в отличие от нового поколения красно-белых, «Лужники» — хорошо знакомый стадион. Какой матч, сыгранный тут, запомнился больше всего?

— Таких два. В 1998-м мы выиграли здесь у «Реала» в Лиге чемпионов со счётом 2:1. А два года спустя на Большой спортивной арене разгромили «Арсенал» — 4:1. Эти две встречи не забуду никогда. В памяти навсегда останутся как великолепная атмосфера, так и сами игры. Мадридцы, например, на момент противостояния со «Спартаком» были действующими победителями ЛЧ. А матч с лондонцами проходил при очень сильном морозе. Было по-настоящему холодно. Но когда вышли на газон и увидели, сколько людей пришло, на душе моментально потеплело.

А в чемпионате показывали такой футбол, что соперники в первую очередь старались помешать нам. Вспоминаются дерби с ЦСКА. Армейцы пытались душить нас всеми дозволенными и недозволенными методами. Но мы были к этому готовы.

— Знаете, что ваш 24-й номер сейчас носит Квинси Промес?

— Для меня большая честь, что он достался такому сильному спортсмену. И конечно, его футболку сохраню для домашней коллекции. Но вообще удивительно, что в «Спартаке» этот номер часто берут легионеры. Это можно назвать доброй традицией.

— Есть желание вернуться в клуб?

— Готов занять какую-нибудь должность в «Спартаке» и помочь ему. Но для этого должно поступить соответствующее предложение. Плюс потребуется время на адаптацию. Всё же это совсем другая сфера, и я не уверен, что всё сложится легко. Хочется не просто занимать место, а приносить пользу. Но думаю, я способен это сделать, причём даже трудясь на родине.

— А на «Открытие Арене» успели побывать?

— Как раз в воскресенье собираюсь её посетить. Пусть я приехал совсем ненадолго, хочу встретиться с как можно большим числом бывших партнёров. Мечтаю увидеть многих, собраться за одним столом и вспомнить былое.

— Есть место в Москве, где вы бы хотели побывать?

— Жил здесь довольно долго, но не могу назвать какие-то конкретные места. Москва здорово изменилась. Мне хочется оказаться в самых разных уголках города.

— Если бы у вас была возможность вернуться в 2000-е и что-то изменить, согласились бы?

— Знаете, как говорил Фидель Кастро: «Историю изменить нельзя, поскольку она уже прожита». Я написал свою историю в России, а другие футболисты — собственную. Именно поэтому нахожусь здесь сейчас и горжусь, что «Спартак» остаётся частью моего сердца. Рад представлять его до сих пор.

— Несколько лет назад вы говорили, что сборная Бразилии без Неймара — заурядная команда. Сейчас своё мнение не изменили?

— Я бы сказал, с ним она показывает один футбол, а без него — другой. Неймара не хватает не только сборной, но и любому клубу, цвета которого он защищает. В стране его очень любят и понимают, что от него многое зависит. В преддверии чемпионата мира мы все верим, что Неймар поднимет Бразилию как можно выше. Я бразилец, а потому вынужден болеть и переживать за команду.