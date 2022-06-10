Салихова поблагодарила Ваноли за работу в «Спартаке»

Зарема Салихова, гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поблагодарила покинувшего команду главного тренера Паоло Ваноли за работу.

«Он принял команду в непростой период, а по ходу работы с каждым днём ему и его помощникам становилось всё труднее. Остаётся только со слезами на глазах сказать Паоло: «Спасибо! Спасибо за важные победы. Спасибо за единение. Спасибо за то, что не было равнодушных ни в команде, ни среди сотрудников клуба. За то, что каждый стремился стать лучше», — написала Салихова в своём блоге на Sports.ru.

По её словам, Ваноли не покинул Россию из-за сложной политической ситуации, как это сделали его коллеги, а до последнего верил, что международная обстановка разрядится. Она также извинилась перед тренером за «диванных экспертов», которые с первого дня стали его ненавидеть.

«От души хочется пожелать работать в топ-чемпионате, как это случилось у Эмери и Тедеско», — добавила Салихова.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Новым наставником московской команды стал испанец Гильермо Абаскаль.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников отреагировал на отставку главного тренера «Спартака» Ваноли.