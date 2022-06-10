Горшков рассказал, где стоило бы организовать матч за Суперкубок

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Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков рассказал, где стоило бы организовать матч за Суперкубок между петербургским клубом и «Спартаком».
Горшков рассказал, где стоило бы организовать матч за Суперкубок
  • РИА Новости
  • © Павел Новиков

«Важно понимать, что не «Зенит» постановил провести там игру, а РФС. При этом сине-бело-голубые завоёвывали трофеи и в Москве. Но чтобы не было лишних разговоров, на мой взгляд, следовало поступить так — благо хороших стадионов в стране предостаточно. В «Спартаке» частенько излишне эмоционально на всё реагируют. И теперь мы прекрасно понимаем, что, если «Зенит» одержит победу, пойдут крики о предвзятости. Вот поэтому нужно было выбрать нейтральную территорию», — заявил Горшков RT.

Ранее Горшков отреагировал на решение РФС провести матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге.

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