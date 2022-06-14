Червиченко: «Спартак» пытается тыкать пальцем в небо и поймать птицу за хвост

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о назначении на пост главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Очень странный выбор у «Спартака», если честно. У нас всё идёт к тому, что иностранцы и люди из недружественных стран скоро будут под обструкцией, а клуб берёт игроков, тренеров оттуда. Это немного удивляет», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его мнению, если контракт рассчитан на два года, то клуб не верит в специалиста. В «Спартаке» пытаются «тыкать пальцем в небо и поймать птицу за хвост», добавил бывший президент команды.

Напомним, что 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Ранее в «Спартаке» не исключили возвращения Джордана Ларссона в Россию.