Каттани не считает уход Ваноли из «Спартака» предательством

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал, считает ли уход бывшего главного тренера московской команды Паоло Ваноли предательством.

«По отношению к кому? Ко мне? Не считаю, что тут стоит говорить о предательстве, это не тот случай. Вы прекрасно знаете, какие ситуации были в других клубах. Тем не менее Ваноли остался до конца сезона и отработал. До своего последнего дня в «Спартаке» Паоло думал исключительно о команде», — сказал Каттани на пресс-конференции.

Он отметил, что общался с Ваноли по семь-восемь раз за день, чтобы обсудить дела коллектива: трансферы, игроков и сборы. По его словам, в плане профессионализма вопросов к итальянскому специалисту нет.

9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника — итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России, но в чемпионате страны финишировали на десятой позиции.

Ранее Каттани прокомментировал подписание контракта с бывшим защитником столичного «Локомотива» Мацеем Рыбусом.