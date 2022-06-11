Каттани: Рыбус поможет в развитии молодым футболистам «Спартака»

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Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани прокомментировал подписание контракта с бывшим защитником столичного «Локомотива» Мацеем Рыбусом.
Каттани: Рыбус поможет в развитии молодым футболистам «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Norbert Scanella

«С большим удовлетворением приветствую Мацея в нашем клубе. Это игрок, ценные качества которого абсолютно не вызывают сомнений», — цитирует Каттани сайт «Спартака».

Он отметил, что высокий уровень 32-летнего поляка проверен годами стабильной игры в Российской премьер-лиге и на международной арене. По мнению функционера, Рыбус является именно тем игроком, который сейчас так нужен команде.

«Он обязательно поможет в развитии нашим молодым футболистам. Сегодня, когда мы прощались с Мацеем после подписания контракта, он сказал: «А теперь еду на тренировку». По-моему, это идеальная характеристика!» — добавил Каттани.

Рыбус до этого в России с 2012 по 2016 год выступал за «Терек», а с 2017-го играл за «Локомотив». Его контракт с железнодорожниками истёк 31 мая 2022 года. Вместе с красно-зелёными он дважды выиграл Кубок России, один раз стал чемпионом страны и один раз — обладателем Суперкубка.

Ранее «Спартак» объявил о подписании контракта с экс-футболистом «Локомотива» Рыбусом.

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