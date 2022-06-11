«Спартак» объявил о подписании контракта с экс-футболистом «Локомотива» Рыбусом

Защитник сборной Польши Мацей Рыбус, который ранее защищал цвета московского «Локомотива», стал игроком столичного «Спартака».

Как сообщает пресс-служба красно-белых, соглашение с 32-летним поляком рассчитано до 2024 года.

Рыбус до этого в России с 2012 по 2016 год выступал за «Терек», а с 2017-го играл за «Локомотив». Его контракт с железнодорожниками истёк 31 мая 2022 года. Вместе с красно-зелёными он дважды выиграл Кубок России, один раз стал чемпионом страны и один раз — обладателем Суперкубка.

Ранее бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московской команды.