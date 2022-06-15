Стала известна годовая зарплата Бакаева в «Зените»

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Стало известно, сколько будет получать бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в «Зените».
Стала известна годовая зарплата Бакаева в «Зените»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Годовой оклад Бакаева составит около €1,5 млн, сообщает Metaratings.ru. Отмечается, что с учётом бонусов его зарплата может достигать €1,8 млн.

15 июня стало известно, что «Зенит» подписал контракт с Бакаевым. 

Напомним, что Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее стали известны детали перехода Бакаева в «Зенит».

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