Стала известна годовая зарплата Бакаева в «Зените»

Стало известно, сколько будет получать бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев в «Зените».

Годовой оклад Бакаева составит около €1,5 млн, сообщает Metaratings.ru. Отмечается, что с учётом бонусов его зарплата может достигать €1,8 млн.

15 июня стало известно, что «Зенит» подписал контракт с Бакаевым.

Напомним, что Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее стали известны детали перехода Бакаева в «Зенит».