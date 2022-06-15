Кавазашвили считает, что «Спартак» должен извиниться перед Бакаевым

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о трансфере Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Это хороший пиар-ход «Зенита». Перед Бакаевым «Спартак» должен извиниться за то, что талантливого игрока выбросили из команды и ни на одну минуту не выпустили в финале кубка. Просто опозорили его. Предатель — это Ваноли. Хорошо, что его убрали», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

15 июня стало известно, что «Зенит» подписал контракт с Бакаевым. Об этом сообщил генеральный директор команды Александр Медведев.

Напомним, что Бакаев является воспитанником «Спартака». Всего за красно-белых россиянин провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал подписание контракта Бакаева с «Зенитом».