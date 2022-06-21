Дьяков дал совет Дзюбе об общении с турецкими фанатами

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, чем отличается чемпионат Турции от Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Болеть в Турции умеют. Атмосфера на стадионах там намного круче, чем в России. На домашних матчах, как правило, аншлаги даже у маленьких команд, как «Сивасспор», за который я выступал. А грандов вроде «Фенербахче» поддерживают по всей стране. Футболистов этих команд знают реально все. Могу поспорить — там у Дзюбы популярность окажется выше, чем на родине. Вместе с тем от любви до ненависти один шаг. Если «Фенербахче» уступит в дерби «Галатасараю» или «Бешикташу», посоветую Артёму как минимум недельку нигде не появляться. Болельщики настроены очень категорично. В «Сивасспоре», напротив, поддерживали даже после поражений», — заявил Дьяков RT.

Ранее известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в «Фенербахче».