«Лучше убрать одного иностранца»: Орещук о закрытии вторых команд, тенденциях трансферного рынка и судьбе Дзюбы

В летнее трансферное окно российские клубы не смогут усилиться хорошими легионерами, поэтому ставка будет делаться на молодёжь, также ожидается большое число внутренних переходов. Об этом заявил RT футбольный агент Роман Орещук. По его словам, иностранцы хорошего уровня в РПЛ не поедут. Также бывший спортивный директор «Динамо» назвал глупостью закрытие «Казанки» и «Спартака-2» и поделился мнением, где продолжит карьеру Артём Дзюба.

«Мне кажется, Дзюба уедет за границу»

— Что ждёте от летнего трансферного окна?

— Рынок открылся только 1 июня. И как таковых переходов ещё не совершено. Многие футболисты, у которых заканчивается контракт, стали свободными агентами. Больше всего игроков на данный момент взял «Рубин», но это ребята уровня Футбольной национальной лиги. Правда, казанцы сейчас и команда ФНЛ. Как бы неприятно ни звучало, но такова жизнь. И нужно двигаться дальше.

— А каковы перспективы у клубов РПЛ?

— Тут на самом деле всё непонятно. Потому что хороших иностранцев мы вряд ли привезём, средних — также сложно, а плохих... Надеюсь, команды додумаются и не станут их брать. Лучше уже своих ребят поднимать, раскручивать. Ну и внутренних переходов может быть много.

— А игроки из ФНЛ?

— Вряд ли. В первую очередь, молодёжь и трансферы между клубами. Вижу две основные тенденции.

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— Латиноамериканцы тоже не захотят выступать в РПЛ?

— Они поедут, если им платить хорошие деньги. Пусть не все, но многие согласятся. Здесь другая проблема, все хотят получать зарплату в долларах и евро. А у нас сегодня курс один, а завтра — совсем другой. Клубы хотят фиксировать эти деньги, а футболисты — нет. И тоже вопрос, как выходить из сложившейся ситуации.

— Получается, вообще не угадаешь, как усилятся команды…

— Да, это самое сложное. Не понимаешь, какой рынок для тебя открыт, а какой закрыт.

— Сейчас ряд футболистов РПЛ объявили об уходе из своих клубов. Например, Артём Дзюба и Зелимхан Бакаев. Как долго они будут определяться с новым местом?

— У всех контракты обычно до 1 июля. И на данный момент они официально ещё в команде. Поэтому, если говорить о каких-то переходах, то не раньше 15 июня. А по факту — после окончания срока действия контракта, 2 или 3 числа. Но обычно, когда клуб понимает, что футболист уходит, держать его смысла нет. Зачем платить дополнительные деньги, если можно сэкономить ползарплаты за месяц.

— Как думаете, Дзюба отправится в «Фенербахче» или останется в РПЛ?

— Мне почему-то кажется, что он уедет за границу. Не факт, что именно в «Фенербахче». Это может быть не только Турция, но и Объединённые Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия, и азиатские страны. Почему нет? Он — хороший форвард. Может ещё немного поиграть и неплохо заработать. В России вряд ли ему предложат такие же деньги, какие он получал в «Зените». А в других странах могут.

— С учётом кризиса, российские команды, даже если захотят, не потянут такую зарплату.

— Я об этом и говорю. Ну и тут ещё вопрос мотивации. Если Артём готов падать и не бороться за высокие места, то можно остаться. Но думаю, что это не в его стиле — опускать планку — и он будет искать возможность уехать за границу.

— Ещё один громкий уход — Зелимхана Бакаева?

— Это единственный игрок в РПЛ, чья судьба мне неинтересна.

«Федотов сегодня нарасхват»

— В подвешенном состоянии многие игроки ещё и из-за непонятной ситуации с тренерами в командах. Согласны?

— Конечно, от наставника многое зависит. Я, например, сильно расстроен из-за того, что из «Динамо» ушёл Сандро Шварц. Мне очень нравилась его работа. Отличный специалист, в коллективе к нему все прикипели. И требования его понимали. А теперь нужно искать нового наставника.

— Это проблема?

— Да, сложно. На иностранцев сейчас мы не можем смотреть. А русских квалифицированных тренеров, которые способны показать результат, на рынке не так много. Сегодня нужно давать шанс менее опытным специалистам.

Есть Владимир Федотов из «Сочи», у него заканчивается контракт, и он у всех на нарасхват. Южане постараются его сохранить. Но и ведущие клубы хотят видеть его у себя. Поэтому в данной ситуации, думаю, нужно довериться нашим русским ребятам, чтобы потом, когда, дай бог, всё успокоится, не возникало вопросов, почему мы приглашаем иностранцев, а не зовём своих. Воспользуются моментом, будем дальше развивать свой рынок. Сейчас очень хорошая возможность.

— Борис Ротенберг после завоевания серебряных медалей сказал, что «Сочи» будет пытаться бороться и за золото. Это возможно с имеющимися игроками?

— Чтобы давать оценку, имеет ли данное заявление под собой основу, нужно находиться внутри команды. Но то, что клубу для этого требуется серьёзное усиление — однозначно. Если сравнивать по позициям футболистов «Зенита» и «Сочи», то почти на каждой у питерцев исполнитель как минимум на полголовы сильнее. Есть два-три игрока одного уровня, но в большинстве своём у сине-бело-голубых состав лучше. А значит, нужно брать футболистов уровня «Зенита». Первый вопрос, готов ли Ротенберг тратиться, а второй момент — таких качественных иностранцев в Россию уже не привезёшь. Рынок сузился. Поэтому заявление интересное… Питерцы своих игроков отдавать точно не собираются. Кроме того, есть много других клубов, и ЦСКА тоже не прочь вмешаться в борьбу за медали, и «Краснодар» свою молодёжь обстрелял. Там получается очень интересная команда. Особенно когда в клуб вернутся легионеры.

— А они приедут?

— Кто­-то вернётся. У них действующие контракты с «Краснодаром», им некуда деваться.

«Закрытие вторых команд — глупость»

— Сейчас закрылись сразу две команды: «Спартак-2» и «Казанка». Куда отправятся эти игроки?

— По возрасту в молодёжку они уже не проходят, поэтому будут наполнять ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Там теперь конкуренция сильно вырастет. Но если говорить про решение клубов, то это глупость в данный момент. Лучше убрать одного или двух иностранцев из первой команды и развивать юных футболистов, чем закрывать «Казанку» или «Спартак-2» и при этом покупать легионеров, когда мы не играем в еврокубках.

— То есть бюджет на них нужен небольшой?

— На содержание, скажем, «Казанки» уходит максимум 100 — 120 млн. рублей. А нападающего покупают за несколько миллионов евро, а это уже больше 200 млн. рублей. Ну что, у «Локомотива» сейчас нет нападающих? Есть. Можно привлекать и молодых российских ребят, которые играли в той же «Казанке».

— Просто это ещё и противоречит заявленной стратегии «Локомотива» по развитию своей молодёжи…

— Ну вот и задайте им вопрос, зачем так делают. Рано или поздно, всё равно придётся отвечать за свои поступки.

— Насколько негативно расформирование скажется на ребятах?

— Всё-таки у них была цель — проявить себя и попасть в первую команду. А сейчас в этот же клуб нужно идти другой, более сложной дорогой. Путь в РПЛ для них существенно удлиняется.

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— За ФНЛ скауты смотрят?

— Да, конечно. А сейчас особенно, РПЛ нужна подпитка. Там не так много футболистов, которые могут усилить чемпионат России, но всё равно они появляются. Есть из чего выбирать. Посмотрите на «СКА-Хабаровск». Команда успешно выступила и уже три человека перебрались в премьер-лигу.

— Можно говорить, что отсутствие у «Рубина» второй команды привело к провалу в концовке сезона?

— У казанцев был нормальный состав. Они ни в чём не уступали «Краснодару». Почему не получилось, нужно внутри копаться. Тут, скорее всего, свою роль сыграла психология. Пару раз уступили, тренеры не сказали нужных слов, не смогли взбодрить команду, футболисты не нашли в себе мотивацию. Много вещей.

— Как думаете, куда отправится Гамид Агаларов, «Уфа» которого также опустилась в ФНЛ?

— Сложно сказать, потому что, как понимаю, клуб хочет за него немаленькие деньги. И это нормально. А вот какие клубы захотят эти деньги платить, непонятно. Поэтому трудно что-то прогнозировать.