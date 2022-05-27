Геркус: Дзюба близок к переходу в клуб из чемпионата Турции

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Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, в каком клубе бывший форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба может продолжить карьеру.
Геркус: Дзюба близок к переходу в клуб из чемпионата Турции
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Думаю, Дзюба уйдёт из РПЛ. Знаю, что он находится на продвинутой стадии переговоров с одним из турецких клубов. Но это не значит, что на финальной. Бывает, что футболисты приезжают уже на подписание и не подписывают контракт. Условия он уже проговорил и ждёт каких-то формальностей», — цитирует Геркуса «Матч ТВ».

Бывший форвард сборной России выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. В составе петербургского клуба 33-летний Дзюба по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, дважды — Кубок страны.

Ранее сообщалось, что Дзюба отказался переезжать в Китай и хочет остаться в РПЛ.

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