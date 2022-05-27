Источник: Дзюба отказался переезжать в Китай и хочет остаться в РПЛ
- globallookpress.com
- © Alexander Kulebyakin
«Дзюба не рассматривает предложения из Китая, где поменялась ситуация. Чемпионат этой страны больше не является кормушкой для легионеров. Приоритет Артёма — РПЛ», — передаёт слова источника РИА Новости.
Бывший форвард сборной России выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.
Ранее Анзор Кавазашвили сравнил Дзюбу со старым сервизом, который жалко выкинуть.