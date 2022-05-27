Источник: Дзюба отказался переезжать в Китай и хочет остаться в РПЛ

Нападающий Артём Дзюба собирается продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Дзюба не рассматривает предложения из Китая, где поменялась ситуация. Чемпионат этой страны больше не является кормушкой для легионеров. Приоритет Артёма — РПЛ», — передаёт слова источника РИА Новости.

Бывший форвард сборной России выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее Анзор Кавазашвили сравнил Дзюбу со старым сервизом, который жалко выкинуть.