Кавазашвили сравнил Дзюбу со старым сервизом, который жалко выкинуть

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Бывший вратарь столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал будущее Артёма Дзюбы после его ухода из «Зенита».
Кавазашвили сравнил Дзюбу со старым сервизом, который жалко выкинуть
  • globallookpress.com
  • © Joaquin Corchero/Keystone Press Agency

«Будущее Дзюбы мне представляется очень туманным. Если в «Зените» не смогли удовлетворить его финансовые запросы, то вряд ли в каком-то другом клубе РПЛ смогут потянуть такой контракт. Дзюба сейчас словно старенький сервиз: вроде не нужен, а выкинуть жалко», — цитирует Кавазашвили Sport24.

Напомним, что главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли допустил возвращение Дзюбы.

33-летний форвард является воспитанником академии «Спартака». За красно-белых он провёл 166 матчей, в которых забил 38 мячей и оформил 23 результативные передачи.

Бывший форвард сборной России выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее  Александр Мостовой назвал потенциальные клубы для Дзюбы.

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