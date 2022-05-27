Кавазашвили сравнил Дзюбу со старым сервизом, который жалко выкинуть

Бывший вратарь столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал будущее Артёма Дзюбы после его ухода из «Зенита».

«Будущее Дзюбы мне представляется очень туманным. Если в «Зените» не смогли удовлетворить его финансовые запросы, то вряд ли в каком-то другом клубе РПЛ смогут потянуть такой контракт. Дзюба сейчас словно старенький сервиз: вроде не нужен, а выкинуть жалко», — цитирует Кавазашвили Sport24.

Напомним, что главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли допустил возвращение Дзюбы.

33-летний форвард является воспитанником академии «Спартака». За красно-белых он провёл 166 матчей, в которых забил 38 мячей и оформил 23 результативные передачи.

Бывший форвард сборной России выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее Александр Мостовой назвал потенциальные клубы для Дзюбы.