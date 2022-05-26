Ваноли допустил возвращение Дзюбы в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал возможное возвращение бывшего нападающего красно-белых Артёма Дзюбы.

«Мне повезло иметь в своём распоряжении двух высоких форвардов — Соболева и Николсона. Я ими очень доволен и считаю, у ребят есть возможность прогрессировать. Если будет третий, почему бы и нет», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

33-летний форвард является воспитанником академии «Спартака». За красно-белых он провёл 166 матчей, в которых забил 38 мячей и оформил 23 результативные передачи.

Бывший форвард сборной России выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее Александр Мостовой назвал потенциальные клубы для Дзюбы.