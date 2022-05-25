Мостовой назвал потенциальные клубы для Дзюбы

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что экс-форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба должен продолжить карьеру в российском клубе.

«Ну какая «Црвена»? Что там делать? Они в Лиге чемпионов проходят какой-то круг, а потом вылетают, как все наши команды. Найдёт себе вариант в нашей стране в любой команде. Он бы пригодился ЦСКА, «Динамо», «Локомотиву», «Краснодару», «Сочи», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что сербский клуб больше не рассматривает трансфер Дзюбы. Также сообщалось, что нападающим интересовался турецкий «Фенербахче».

Бывший форвард сборной России выступал за «Зенит» с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал уход Дзюбы из «Зенита».