Черчесов прокомментировал уход Дзюбы из «Зенита»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов, ранее возглавляющий сборную России, прокомментировал уход Артёма Дзюбы из «Зенита».

«Артём — большой футболист. Вчера статистику смотрел. Дзюба много титулов принёс, много забил, много хорошего сделал в «Зените». Самое главное — сделать правильный шаг, чтобы и карьера продолжилась, и в семье всё было нормально», — заявил Черчесов в эфире «России 24».

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Футболист выступал за клуб с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Футболист пока не сообщал о своих планах.

Ранее Валерий Карпин прокомментировал будущее Артёма Дзюбы после ухода из «Зенита».