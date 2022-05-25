Гендиректор «Црвены Звезды» заявил, что клуб больше не заинтересован в трансфере Дзюбы

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал, что сербский клуб больше не рассматривает трансфер бывшего форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Црвена Звезда» больше не интересуется Дзюбой. Нам нужен быстрый и молодой нападающий», — приводит слова Терзича «РБ Спорт».

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Футболист выступал за клуб с 2015 года. Он провёл за команду 180 матчей, в которых забил 85 голов. По итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал уход Дзюбы из «Зенита».