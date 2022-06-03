Быстров: футбол в России застрял между южноамериканским и европейским путями развития

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Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров заявил о сложном развитии футбола в России и подчеркнул важность правильного образования для детей.
Быстров: футбол в России застрял между южноамериканским и европейским путями развития
  • РИА Новости

«Она застряла где-то между. Если мы возьмем Южную Америку, там любят футбол, там культура всего футбольного. В Европе — дисциплина, школы, тренеры, обучение, всё на высшем уровне», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

По его мнению, в России существует большая проблема, которой стоит уделить особое внимание. Он отметил, что раньше в России было десять центров, которые выдавали лицензии тренерам по всей стране, а на данный момент остался только один.

«Пусть не европейское, пусть не южноамериканское, но своё. Можно взять и отсюда, и оттуда что-то хорошее и продвигать это, а на данный момент у нас работает один центр в Москве. Нужно обращать на это внимание. У нас свой сложный путь», — заключил Быстров.

«Краснодар» в 2021 году зафиксировал самое большое вложение на развитие молодёжного футбола среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что с 2019 по 2024 год Россия потратит 24 млрд рублей на развитие футбола

 

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