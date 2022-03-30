С 2019 по 2024 год Россия потратит 24 млрд рублей на развитие футбола

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о финансировании футбола со стороны государства.

«Государство со своей стороны уже инвестирует в развитие футбола и продолжит инвестировать. Общий объём средств с 2019 по 2024 год — 24 млрд рублей», — цитирует Матыцина «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что частные клубы могут получить поддержку от государства в определённых условиях. Он отметил, что в этот кризис футбольные клубы должны пересмотреть многие аспекты деятельности. По словам министра, нельзя жить в обществе и быть свободным от общества.

«Невозможно обособить отдельные клубы, сохранив им прежние условия жизни. Значит, нужно подумать над какими-то новыми форматами финансирования», — добавил Матыцин.

Ранее Матыцин провёл встречу с руководителями общероссийских спортивных федераций.