Матыцин провёл встречу с руководителями общероссийских спортивных федераций

Министр спорта России Олег Матыцин провёл встречу с руководителями общероссийских федераций по неолимпийским и национальным видам спорта.

Участники встречи обсудили конкретные меры для обеспечения непрерывности процесса спортивной подготовки и устойчивости сферы физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба министерства.

По словам Матыцина, основной задачей является защита интересов российских спортсменов.

«Мы не уходим от своих приоритетов и не вносим кардинальных изменений до 2030 года. Продолжаем заниматься развитием спортивной инфраструктуры, массового и корпоративного спорта, национальных и неолимпийских видов спорта с вашим активным участием», — цитирует Матыцина пресс-служба организации.

Отмечается, что некоторые федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта рассматривают возможность установления активного сотрудничества с азиатскими федерациями, поэтому необходимо продолжать диалог с международными федерациями.

В ходе мероприятия было объявлено о планах проведения летнего фестиваля неолимпийских и национальных видов спорта в России.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии.

Ранее Матыцин объявил о необходимости продолжить диалог с международными спортивными федерациями.