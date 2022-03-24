Матыцин: важно не прерывать никаких контактов с международными федерациями
- РИА Новости
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«Мы считаем важным не прерывать никаких контактов с международными федерациями, продолжать диалог, важно сохранять дипломатический канал. Основным нашим партнёром является и будет оставаться КНР», — цитирует Матыцина ТАСС.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать к участию в соревнованиях атлетов из России и Белоруссии.
Ранее Матыцин прокомментировал идею двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сделать шоу по фигурному катанию в Донецке.