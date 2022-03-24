Матыцин: важно не прерывать никаких контактов с международными федерациями

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о необходимости продолжить диалог с международными спортивными федерациями.

«Мы считаем важным не прерывать никаких контактов с международными федерациями, продолжать диалог, важно сохранять дипломатический канал. Основным нашим партнёром является и будет оставаться КНР», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать к участию в соревнованиях атлетов из России и Белоруссии.

Ранее Матыцин прокомментировал идею двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сделать шоу по фигурному катанию в Донецке.