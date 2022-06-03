«Химки» выкупили Мирзова у «Спартака»

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Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков рассказал о будущем полузащитника Резиуана Мирзова.
«Химки» выкупили Мирзова у «Спартака»
  • РИА Новости

«Мирзова мы уже выкупили у «Спартака». Его контракт действует до 2023 года. Встретимся с тренерским штабом и самим Резиуаном по его будущему», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что данная процедура касается всех игроков. По его словам, основным фактором принятия решений о будущем футболистов станет позиция главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

Мирзов перешёл в подмосковную команду в 2020 году из «Спартака» на правах аренды.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл за «Химки» 21 матч, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее Терюшков прокомментировал будущее полузащитника команды Дениса Глушакова.

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