В «Химках» рассказали о будущем Глушакова

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал будущее полузащитника команды Дениса Глушакова.
В «Химках» рассказали о будущем Глушакова
  • РИА Новости

«Глушаков остаётся в нашей команде. Мне кажется, что он счастлив в «Химках». Он показывает, наверное, один из своих лучших уровней игры за все годы», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

«Химки», в составе которых играет 35-летний Глушаков, сохранили прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2021/22, обыграв на своём поле «СКА-Хабаровск» в рамках ответного стыкового матча.

Ранее в «Химках» объявили, что контракты Мамаева и Жиркова не будут продлены.

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