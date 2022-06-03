В «Химках» рассказали о будущем Глушакова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал будущее полузащитника команды Дениса Глушакова.

«Глушаков остаётся в нашей команде. Мне кажется, что он счастлив в «Химках». Он показывает, наверное, один из своих лучших уровней игры за все годы», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

«Химки», в составе которых играет 35-летний Глушаков, сохранили прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2021/22, обыграв на своём поле «СКА-Хабаровск» в рамках ответного стыкового матча.

Ранее в «Химках» объявили, что контракты Мамаева и Жиркова не будут продлены.