В «Химках» объявили, что контракты Мамаева и Жиркова не будут продлены

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил о будущем защитника Юрия Жиркова и полузащитника Павла Мамаева.
В «Химках» объявили, что контракты Мамаева и Жиркова не будут продлены
  • РИА Новости

«Мы уже поговорили и с тренером. Спасибо Юрию и Павлу, что эти полгода были с нами, помогали в решении задач. Но в дальнейшем мы не будем продлевать их контракты», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Жирков и Мамаев перешли в «Химки» минувшей зимой. Юрий провёл за команду три матча, а Мамаев вышел на поле в составе подмосковного клуба один раз.

Ранее Терюшков отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Динамо».

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