В «Химках» объявили, что контракты Мамаева и Жиркова не будут продлены
- РИА Новости
«Мы уже поговорили и с тренером. Спасибо Юрию и Павлу, что эти полгода были с нами, помогали в решении задач. Но в дальнейшем мы не будем продлевать их контракты», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».
Жирков и Мамаев перешли в «Химки» минувшей зимой. Юрий провёл за команду три матча, а Мамаев вышел на поле в составе подмосковного клуба один раз.
Ранее Терюшков отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Динамо».