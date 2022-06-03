В «Химках» объявили, что контракты Мамаева и Жиркова не будут продлены

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил о будущем защитника Юрия Жиркова и полузащитника Павла Мамаева.

«Мы уже поговорили и с тренером. Спасибо Юрию и Павлу, что эти полгода были с нами, помогали в решении задач. Но в дальнейшем мы не будем продлевать их контракты», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Жирков и Мамаев перешли в «Химки» минувшей зимой. Юрий провёл за команду три матча, а Мамаев вышел на поле в составе подмосковного клуба один раз.

Ранее Терюшков отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Динамо».