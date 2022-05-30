Терюшков прокомментировал новость о возможном переходе Глушакова в «Динамо»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Динамо».

«Может быть, после вчерашнего финала «Динамо» сделало предложение Глушакову. Но в «Химки» никаких предложений не поступало», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

По его словам, Глушаков полностью счастлив в команде, его устраивают условия, тренировки и коллектив, в котором футболист является лидером.

«Но когда мы два года назад подписывали контракт, мы договорились, что, если поступает предложение от топ-клуба, мы не будем препятствовать», — заключил Терюшков.

«Химки», в составе которых играет 35-летний Глушаков, сохранили прописку в Российской премьер-лиге по итогам сезона-2021/22, обыграв на своём поле «СКА-Хабаровск» в рамках ответного стыкового матча.

Ранее в «Динамо» опровергли информацию о переходе Глушакова в столичный клуб.