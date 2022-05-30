В «Динамо» опровергли информацию о переходе Глушакова в столичный клуб

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на новость о возможном переходе в клуб полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

globallookpress.com