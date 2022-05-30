В «Динамо» опровергли информацию о переходе Глушакова в столичный клуб
- globallookpress.com
«Правда, что Глушаков переходит в «Динамо»? Нет», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».
«Химки», в составе которых играет 35-летний Глушаков, сохранили прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2021/2022, обыграв на своём поле «СКА-Хабаровск» в рамках ответного стыкового матча.
Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о решении главного тренера московского «Динамо» Сандро Шварца покинуть столичный клуб.