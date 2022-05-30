Хачатурянц рассказал, что с досадой воспринял решение Шварца покинуть «Динамо»
- РИА Новости
«С досадой. Он сделал эту команду интересной и привлекательной для болельщиков. Обидно, что он уходит, но мы желаем ему успехов и удачи в тренерской работе. Спасибо за то, что он сделал для «Динамо» и российского футбола», — цитирует Хачатурянца «Матч ТВ».
Под руководством Шварца «Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2).
Ранее вратарь московского «Динамо» Антон Шунин заявил, что не испытывает опасений после ухода главного тренера Сандро Шварца из команды.