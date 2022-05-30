Шунин заявил, что не опасается перестройки в «Динамо» после ухода Шварца

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Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин заявил, что не испытывает опасений после ухода главного тренера Сандро Шварца из команды.
Шунин заявил, что не опасается перестройки в «Динамо» после ухода Шварца
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«У меня нет опасений по поводу возможной перестройки. Шварц выстраивал команду в течение двух лет, жаль об этом слышать, но это жизнь, и нужно двигаться дальше. Финал Кубка — это только начало», — цитирует Шунина ТАСС.

Он признался, что при немецком специалисте многие футболисты почувствовали, что такое борьба за первое место.

«Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2). 

Сандро Шварц ушёл с поста главного тренера «Динамо».

Ранее Шварц заявил, что «Спартаку» повезло больше в финале КР с «Динамо».

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