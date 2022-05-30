Шунин заявил, что не опасается перестройки в «Динамо» после ухода Шварца

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин заявил, что не испытывает опасений после ухода главного тренера Сандро Шварца из команды.

«У меня нет опасений по поводу возможной перестройки. Шварц выстраивал команду в течение двух лет, жаль об этом слышать, но это жизнь, и нужно двигаться дальше. Финал Кубка — это только начало», — цитирует Шунина ТАСС.

Он признался, что при немецком специалисте многие футболисты почувствовали, что такое борьба за первое место.

«Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2).

Сандро Шварц ушёл с поста главного тренера «Динамо».

Ранее Шварц заявил, что «Спартаку» повезло больше в финале КР с «Динамо».