Булыкин считает, что у Агаларова есть много вариантов для продолжения карьеры

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о будущем нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

«Краснодар» — неплохой для него вариант, но предугадать сейчас ничего нельзя. Я думаю, что многие клубы ведут переговоры с Агаларовым. Где он окажется, покажет время», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Он также пожелал Агаларову не ошибиться с выбором нового клуба. По его словам, иногда футболист блистает в одном клубе и забивает много мячей, а в другом у него ничего не получается.

Сообщалось, что «Краснодар» ведёт переговоры с нападающим.

21-летний футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 голов. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (3:4).

Ранее Агаларов поделился мнением об уходе футболистов из «Уфы» после вылета из РПЛ.