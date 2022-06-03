Агаларов: немного грустно осознавать, что игроки «Уфы» будут уходить в другие клубы

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Форвард «Уфы» Гамид Агаларов поделился мнением об уходе футболистов из клуба после вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Агаларов: немного грустно осознавать, что игроки «Уфы» будут уходить в другие клубы
  • РИА Новости

«Что будет, если игроки будут уходить в другие клубы? Немного грустно стало осознавать это, потому что всех ребят вижу каждый день, родителей своих столько не вижу, сколько их. Они стали для меня все как родные», — приводит слова Агаларова «Матч ТВ».

Он также отметил, что в коллективе нет людей, на которых нельзя положится. 

В рамках стыковочных матчей за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) встретились «Оренбург» и «Уфа». Счёт первого матча — 2:2. Таким образом, «Оренбург» по сумме двух матчей (4:3) вернулся в РПЛ спустя два года. Уфимский клуб спустя восемь лет опустился в первый дивизион.

Ранее сообщалось, что легионеры собираются покинуть «Уфу» после вылета команды в ФНЛ.

 

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