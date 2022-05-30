Sport24: все легионеры покинут «Уфу»

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Легионеры собираются покинуть «Уфу» после вылета команды в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Sport24: все легионеры покинут «Уфу»
  • РИА Новости

Таки образом, башкирский клуб покинут: Дилан Ортиз, Филип Мрзляк, Боян Йокич, Неманья Милетич, сообщает Sport24. Отмечается, что у Мрзляка и Милетича был пункт, в котором прописан автоматический разрыв контракта в случае вылета команды в первый дивизион.  

В рамках стыковочных матчей за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) встретились «Оренбург» и «Уфа». Счёт первого матча — 2:2. Таким образом, «Оренбург» по сумме двух матчей (4:3) вернулся в РПЛ спустя два года. Уфимский клуб спустя восемь лет опустился в первый дивизион.

Ранее сообщалось, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов покинет клуб по окончании сезона.

 

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