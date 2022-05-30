«Матч ТВ»: Агаларов летом покинет «Уфу»

Короткая ссылка
Лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) — нападающий «Уфы» Гамид Агаларов — покинет клуб по окончании сезона.
«Матч ТВ»: Агаларов летом покинет «Уфу»
  • РИА Новости

Игроком заинтересованы несколько клубов из Бельгии, «Уфа» готова отпустить Агаларова в Европу, сообщает «Матч ТВ». Отмечается, что у форварда есть варианты с продолжением карьеры в РПЛ, однако приоритетом является переезд за рубеж.

Агаларов в РПЛ сезона-2021/22 в 29 матчах забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Второе и третье места поделили нападающий «Сочи» Матео Кассьерра и форвард «Ростова» Дмитрий Полоз, которые наколотили по 14 мячей.

«Уфа» уступила «Оренбургу» по сумме двух матчей (3:4) и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее отец Агаларова рассказал о будущем сына после вылета команды в ФНЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить