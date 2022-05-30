«Матч ТВ»: Агаларов летом покинет «Уфу»

Лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) — нападающий «Уфы» Гамид Агаларов — покинет клуб по окончании сезона.

Игроком заинтересованы несколько клубов из Бельгии, «Уфа» готова отпустить Агаларова в Европу, сообщает «Матч ТВ». Отмечается, что у форварда есть варианты с продолжением карьеры в РПЛ, однако приоритетом является переезд за рубеж.

Агаларов в РПЛ сезона-2021/22 в 29 матчах забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Второе и третье места поделили нападающий «Сочи» Матео Кассьерра и форвард «Ростова» Дмитрий Полоз, которые наколотили по 14 мячей.

«Уфа» уступила «Оренбургу» по сумме двух матчей (3:4) и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее отец Агаларова рассказал о будущем сына после вылета команды в ФНЛ.