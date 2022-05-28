Отец форварда «Уфы» Агаларова не обсуждал с сыном его будущее в клубе

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал о будущем сына после вылета команды в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам сезона-2021/22.

«Очень расстроен, что «Уфа» проиграла. Обсуждали ли мы с сыном его будущее в клубе, если «Уфа» вылетит в ФНЛ? Нет, об этом речи не было, не говорили», — цитирует Агаларова-старшего «Спорт-Экспресс».

Агаларов в РПЛ сезона-2021/22 в 29 матчах забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Второе и третье места поделили нападающий «Сочи» Матео Кассьерра и форвард «Ростова» Дмитрий Полоз, которые наколотили по 14 мячей.

«Уфа» уступила «Оренбургу» по сумме двух матчей (3:4) и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее сообщалось, что команда с лучшим бомбардиром сезона впервые в истории РПЛ вылетела из высшего дивизиона.