Отец форварда «Уфы» Агаларова не обсуждал с сыном его будущее в клубе

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Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал о будущем сына после вылета команды в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам сезона-2021/22.
Отец форварда «Уфы» Агаларова не обсуждал с сыном его будущее в клубе
  • РИА Новости
  • © Гамида Агаларов

«Очень расстроен, что «Уфа» проиграла. Обсуждали ли мы с сыном его будущее в клубе, если «Уфа» вылетит в ФНЛ? Нет, об этом речи не было, не говорили», — цитирует Агаларова-старшего «Спорт-Экспресс».

Агаларов в РПЛ сезона-2021/22 в 29 матчах забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Второе и третье места поделили нападающий «Сочи» Матео Кассьерра и форвард «Ростова» Дмитрий Полоз, которые наколотили по 14 мячей.

«Уфа» уступила «Оренбургу» по сумме двух матчей (3:4) и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее сообщалось, что команда с лучшим бомбардиром сезона впервые в истории РПЛ вылетела из высшего дивизиона.  

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