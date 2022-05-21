Президент «Сочи» Ротенберг оценил шансы команды на чемпионство в следующем сезоне
- РИА Новости
«Мы выходим на каждую игру, стараемся выиграть. Именно поэтому у нас есть результат. После такого результата, естественно, ребята по-другому психологически готовы. Они готовы на победу, двигаться вперёд», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».
Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» между «Сочи» и «Динамо» в рамках 30-го тура РПЛ завершилась со счётом 5:1.
Таким образом, «Сочи» (56 очков) стал вице-чемпионом РПЛ в сезоне-2021/22. «Динамо» (53 очка) завоевало бронзовые медали турнира.
Ранее в «Динамо» высказались о будущем Сандро Шварца в клубе.