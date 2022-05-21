Президент «Сочи» Ротенберг оценил шансы команды на чемпионство в следующем сезоне

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Президент «Сочи» Борис Ротенберг оценил шансы клуба на борьбу за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.
Президент «Сочи» Ротенберг оценил шансы команды на чемпионство в следующем сезоне
  • РИА Новости

«Мы выходим на каждую игру, стараемся выиграть. Именно поэтому у нас есть результат. После такого результата, естественно, ребята по-другому психологически готовы. Они готовы на победу, двигаться вперёд», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» между «Сочи» и «Динамо» в рамках 30-го тура РПЛ завершилась со счётом 5:1. 

Таким образом, «Сочи» (56 очков) стал вице-чемпионом РПЛ в сезоне-2021/22. «Динамо» (53 очка) завоевало бронзовые медали турнира.

Ранее в «Динамо» высказались о будущем Сандро Шварца в клубе.

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