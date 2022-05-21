В «Динамо» высказались о будущем Шварца в клубе
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«Шварц? Сейчас готовимся к следующей игре — самая важная задача. Что касается Шварца, у него контракт», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».
Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 5:1 в пользу сочинской команды.
Таким образом, «Сочи» (56 очков) стал вице-чемпионом РПЛ в сезоне-2021/22. «Динамо» (53 очка) завоевало бронзовые медали турнира.
Ранее Александр Овечкин прокомментировал поражение «Динамо» от «Сочи».