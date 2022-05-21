В «Динамо» высказались о будущем Шварца в клубе

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о будущем главного тренера Сандро Шварца после разгромного поражения в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Сочи».

«Шварц? Сейчас готовимся к следующей игре — самая важная задача. Что касается Шварца, у него контракт», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 5:1 в пользу сочинской команды.

Таким образом, «Сочи» (56 очков) стал вице-чемпионом РПЛ в сезоне-2021/22. «Динамо» (53 очка) завоевало бронзовые медали турнира.

Ранее Александр Овечкин прокомментировал поражение «Динамо» от «Сочи».