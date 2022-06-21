Агент Мартинса сообщил, что футболист должен остаться в «Спартаке», несмотря на решение ФИФА

Агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, заявил, что футболист должен остаться в столичном клубе, несмотря на решение ФИФА о продлении разрешения легионерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами.

«Может ли Мартинс покинуть «Спартак» из-за нового решения ФИФА? Он должен остаться в клубе», — цитирует Боннефона «Чемпионат».

21 июня ФИФА продлила до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.

Ранее Гаджи Гаджиев назвал решение ФИФА грабежом российских клубов.