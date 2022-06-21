Агент Мартинса сообщил, что футболист должен остаться в «Спартаке», несмотря на решение ФИФА
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«Может ли Мартинс покинуть «Спартак» из-за нового решения ФИФА? Он должен остаться в клубе», — цитирует Боннефона «Чемпионат».
21 июня ФИФА продлила до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.
Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.
В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.
Ранее Гаджи Гаджиев назвал решение ФИФА грабежом российских клубов.