Гаджи Гаджиев назвал решение ФИФА грабежом российских клубов

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

«Решение ФИФА можно назвать грабежом российских клубов. Когда сложная ситуация возникает в команде, они должны объединиться и стать сильнее. В России сейчас непростая ситуация с футболом, и всем нужно сплотиться. Абсолютно убеждён, что далеко не все игроки РПЛ достигли своего максимального уровня», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на решение ФИФА продлить разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами до июня 2023 года.