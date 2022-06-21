Колосков считает, что легионеры останутся в РПЛ после решения ФИФА
- РИА Новости
«Для меня здесь ничего неожиданного нет. Неприятно, но мы уже прожили полсезона с этим. Проживём ещё. Те легионеры, кто хотел уехать, уже уехали. Остальных устраивают условия. Не думаю, что много легионеров будут покидать команды», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.
Ранее сообщалось, что ФИФА продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами.