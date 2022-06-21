Колосков считает, что легионеры останутся в РПЛ после решения ФИФА

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) продлить разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами до июня 2023 года.
Колосков считает, что легионеры останутся в РПЛ после решения ФИФА
  • РИА Новости

«Для меня здесь ничего неожиданного нет. Неприятно, но мы уже прожили полсезона с этим. Проживём ещё. Те легионеры, кто хотел уехать, уже уехали. Остальных устраивают условия. Не думаю, что много легионеров будут покидать команды», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее сообщалось, что ФИФА продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами.

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