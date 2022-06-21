Представитель Сантоса: Дуглас не покинет «Зенит» после нового решения ФИФА

Представитель защитника «Зенита» Дугласа Сантоса рассказал о будущем футболиста в петербургском клубе.

«Нет никаких шансов, что новое решение ФИФА о приостановке контрактов повлияет на желание Дугласа покинуть «Зенит». Он счастлив быть в клубе», — цитирует представителя футболиста Sport24.

21 июня ФИФА продлила до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами. Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, заявил, что футболист должен остаться в столичном клубе, несмотря на решение ФИФА.