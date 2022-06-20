«Принесли футбол в жертву политике»: Рыбуса отстранили от выступления за сборную Польши из-за решения остаться в России

Польский футбольный союз заявил, что новичок «Спартака» Мацей Рыбус не будет вызываться в сборную. В качестве причины такого шага названа «нынешняя клубная ситуация» защитника. По словам пресс-атташе коллектива Якуба Квятковски, решение принял лично наставник команды Чеслав Михневич после общения с подопечным. Сам игрок отказался комментировать произошедшее, а в клубе уклонились от обсуждения темы. По мнению известного тренера Рината Билялетдинова, на родине повели себя некрасиво по отношению к спортсмену, защищавшему честь страны более десяти лет.

«Можно выдать ему паспорт России по ускоренной программе»

Мацей Рыбус серьёзно поплатился за решение остаться в России. Летом у защитника закончился срок действия контракта с «Локомотивом», однако он не вернулся на родину, а подписал двухлетнее соглашение со «Спартаком».

Спустя всего неделю после этого Польский футбольный союз сообщил, что спортсмен не будет вызываться в сборную. В заявлении на официальном сайте PZPN сказано, что наставник национальной команды Чеслав Михневич провёл с подопечным беседу и рассказал, что не пригласит его на сентябрьский сбор и не будет рассчитывать при формировании состава на чемпионат мира-2022 в Катаре.

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Подчёркивается, что причиной такого шага послужила «нынешняя клубная ситуация игрока». В свою очередь, пресс-атташе сборной Якуб Квятковски объяснил, почему федерации в данном случае не грозят санкции со стороны УЕФА и ФИФА.

«Все вызовы всегда курировались лично главным тренером. Что касается того, может ли его вердикт быт изменён, я не уполномочен говорить о таком», — приводит его слова «Р-Спорт».

Помимо Рыбуса в клубах РПЛ числятся ещё два футболиста «Белых орлов». Права на Себастьяна Шиманьски принадлежат «Динамо», а на Гжегожа Крыховяка — «Краснодару». Но по заверению пресс-атташе, на них ограничение не распространяется. И если первый с большой долей вероятности покинет Россию, то второй недавно заявил, что, напротив, вынужден вернуться в страну и начать подготовку к новому сезону с южанами, поскольку связан с ними контрактными обязательствами.

Сам Мацей отказался комментировать сообщение PZPN, а вот в «Спартаке» его поддержали.

«Мы не можем обсуждать решения польской федерации. Мацей подписал соглашение со «Спартаком», клуб в него верит, а сам игрок готовится к началу сборов вместе с командой», — цитирует главу пресс-службы москвичей Дмитрия Зеленова Metaratings.

А в Госдуме вовсе призвали предоставить иностранцу отечественный паспорт, поскольку он уже не первый год выступает в РПЛ и женат на россиянке.

«В качестве исключения можно выдать ему паспорт по ускоренной программе. Если, конечно же, Мацей обратится с соответствующей просьбой. Призываю чиновников всех стран бережно и внимательно относиться к своим гражданам вне зависимости от политического положения в мире», — предложил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

Удачная карьера в России и счастливый брак с уроженкой Северной Осетии

При этом для сборной Польши Рыбус долгие годы был ключевым исполнителем. Он дебютировал в её составе ещё в 2009-м в возрасте 20 лет. С тех пор защитник провёл за команду 66 матчей, в которых забил два мяча.

Вместе с «Белыми орлами» он принял участие в финальных стадиях сразу трёх крупных турниров: Евро-2012 и Евро-2020 и чемпионат мира-2018. В рамках мундиаля он приехал в Россию и полностью отыграл две встречи: с Сенегалом и Колумбией, но не сумел поспособствовать выходу поляков из группы.

Спустя три года они провели два противостояния в Санкт-Петербурге на первенстве континента, но уступили Словакии и Швеции и вновь остались без плей-офф. Мацей вышел на поле только в первом поединке и отметился результативной передачей.

Однако после чемпионата он всё реже получал практику. В квалификации ЧМ-2022 в активе 32-летнего опытного исполнителя всего три игры. В текущем же году он в сборную больше не вызывался.

Таким образом Рыбус и по спортивным показателям вряд ли бы попал в заявку на мундиаль. А в его возрасте ездить в национальную команду ради места на скамейке запасных, учитывая нынешние сложности с логистикой, смысла не имеет. После 30 футболисты часто заканчивают международную карьеру, чтобы больше времени проводить с семьёй, и сам Мацей наверняка тоже рад такой возможности.

Решение же защитника остаться в России абсолютно логично, ведь здесь он провёл большую часть карьеры. В 2012-м он перешёл из «Легии» в «Ахмат» и отыграл за грозненцев 4,5 года. Затем провёл сезон во французском «Лионе», но летом 2017-го вернулся, подписав соглашение с «Локомотивом».

Всего за отечественные коллективы Мацей сыграл 245 матчей во всех турнирах, а по количеству встреч в Премьер-лиге (203) является рекордсменом среди соотечественников.

В России поляк нашёл счастье и на личном фронте. Будучи игроком железнодорожников, он познакомился с уроженкой Северной Осетии Ланой Байматовой и начал с ней встречаться. В 2018-м молодые люди сыграли свадьбу, которая состоялась во Владикавказе. Пара воспитывает двух сыновей — Роберта и Адриана.

Любопытно, что агент защитника Мариуш Пекарски объяснил отказ клиента от возвращения на родину как раз возможной травлей семьи. По его словам, дети футболиста могли подвергнуться давлению со стороны сверстников.

«Не имеет никакого отношения к футболу»

По мнению экспертов RT, в Польше в ситуации с Рыбусом поступили странно и некрасиво. Так, бывший вратарь сборной России Владимир Габулов отметил, что поляки нанесли сами себе репутационный удар ещё весной, отказавшись играть с подопечными Валерия Карпина в стыке ЧМ-2022, а теперь усугубили его.

«Здесь сложно что-либо комментировать, поскольку это не имеет никакого отношения к футболу. Какой-то абсурд... Вмешательства со стороны ФИФА и УЕФА в данной ситуации ждать не стоит. Они изначально показали, что не являются независимыми организациями и находятся под чётким определённым влиянием. Теперь они пытаются нелогичными объяснениями обосновать свои поступки. Раньше мы говорили, что спорт — вне политики, но сейчас это совершенно не так. Спорт используют в политических интересах определённых стран», — посетовал Габулов.

Вместе с тем он поддержал защитника за то, что тот выдержал колоссальное давление, решив остаться в стране, ставшей для него второй родиной.

«Хочется поблагодарить его, что не обращает внимание на всю ту грязь, которая происходит сейчас. Сложно предугадать, когда это закончится. Неслучайно Владимир Путин заявил, что жизнь уже не будет такой, как прежде. Это касается и спорта. Нам нужно стратегически развивать свой футбол в условиях сегодняшнего дня, чтобы уровень игры рос. Не нужно ждать, что всё вернётся на круги своя», — добавил Габулов.

В свою очередь, известного тренера Рината Билялетдинова шокировало, что PZPN подобным образом относится к человеку, который верой и правдой служил местной сборной более десяти лет.

«То, что поляки принесли футбол в жертву политике, не делает им чести. Но что поделать, такие люди. Для них политика важнее профессионализма. Спасибо ещё, честно обозначили свою позицию. А то могли бы прикрыться каким-нибудь омоложением состава, издеваясь над Рыбусом. Ему прямо сказали: «Дружок, ты играешь не в той стране, поэтому тебя не приглашаем». С точки зрения отношения к России поступок польской федерации не удивляет. Оно не изменилось. Но вот со своим игроком они поступили некрасиво», — подчеркнул специалист.

По его мнению, теперь легионеры, подписывая контракты с отечественными клубами, должны иметь в виду, что подвергаются риску перестать получать вызовы в сборные своих стран и делать соответствующий выбор. Решение же 32-летнего защитника он назвал полностью оправданным и логичным.

«Рыбуса остаётся только поддержать. Он остаётся в России и занимается своим делом. А то, что не вызвали — не беда. Всё-таки Мацею уже 32 года, и вряд ли бы он принял участие в чемпионате мира в Катаре. Зато теперь спокойно может съездить туда в качества туриста. Спортсмена можно понять. «Спартак» предложил ему хорошие условия. Что же, получается, в угоду политике ему следовало отказаться от солидного контракта в топ-клубе? Человек сделал свой профессиональный выбор. Могу сказать, теперь отношусь к Рыбусу с особенной симпатией. Он прошёл проверку на прочность и несмотря на колоссальное давление остался в РПЛ», — подытожил Билялетдинов.